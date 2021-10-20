В самолетах из-за рубежа начнут проверять QR-коды

Роспотребнадзор предложил ужесточить правила перевозки пассажиров из-за рубежа. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).
QR-код нужно будет предоставлять вместо анкеты, заполняемой на Госуслугах при возвращении из-за границы.
«В условиях возрастающего пассажиропотока, Роспотребнадзор предлагает российским и иностранным авиакомпаниям провести его апробацию в качестве "пилотного" варианта в течении 2-х месяцев», — сообщает Росавиация.
Отмечается, что пилотный проект может быть протестирован уже в новогодние праздники.
После заполнения соответствующей информации на Госуслугах, пассажиру будет приходить QR-код, который он должен будет предъявить на стойке регистрации. Проверку будут проводить и российские, и международные компании. Если документа у пассажира не кажется, его могут попросить заполнить анкету.
Не только QR-коды могут препятствовать пересечению границы. Россиянку не пустили на самолет из-за шести копеек.