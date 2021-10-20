В самолетах из-за рубежа начнут проверять QR-коды

Отмечается, что пилотный проект может быть протестирован уже в новогодние праздники.

После заполнения соответствующей информации на Госуслугах, пассажиру будет приходить QR-код, который он должен будет предъявить на стойке регистрации. Проверку будут проводить и российские, и международные компании. Если документа у пассажира не кажется, его могут попросить заполнить анкету.