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В самолетах из-за рубежа начнут проверять QR-коды

Мария Каткова
5 часов назад

Роспотребнадзор предложил ужесточить правила перевозки пассажиров из-за рубежа. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).

В самолетах из-за рубежа начнут проверять QR-коды
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

QR-код нужно будет предоставлять вместо анкеты, заполняемой на Госуслугах при возвращении из-за границы.

«В условиях возрастающего пассажиропотока, Роспотребнадзор предлагает российским и иностранным авиакомпаниям провести его апробацию в качестве "пилотного" варианта в течении 2-х месяцев», — сообщает Росавиация.

Отмечается, что пилотный проект может быть протестирован уже в новогодние праздники.

После заполнения соответствующей информации на Госуслугах, пассажиру будет приходить QR-код, который он должен будет предъявить на стойке регистрации. Проверку будут проводить и российские, и международные компании. Если документа у пассажира не кажется, его могут попросить заполнить анкету.

Не только QR-коды могут препятствовать пересечению границы. Россиянку не пустили на самолет из-за шести копеек.

Новости путешествий,Роспотребнадзор,Росавиация,
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