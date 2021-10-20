Лоукостер "Победа" начнет полеты из Москвы на египетские курорты с конца декабря. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

"Первый рейс "Победы" в Шарм-эш-Шейх вылетит 22 декабря. Полеты будут выполняться ежедневно. В Хургаду "Победа" будет летать ежедневно с 25 декабря",

С 9 ноября Россия возобновляет регулярные и чартерные авиарейсы в аэропорты Хургады и Шарм-эль-Шейха впервые за шесть лет. Авиасообщение было прервано в 2015 году после того, как на Синайском полуострове разбился пассажирский самолет "Когалымавиа" с россиянами на борту. Он следовал из Шарм-эш-Шейха в Санкт-Петербург. Произошедшее признали терактом.