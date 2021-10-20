В Дагестане разработают первый в РФ мастер-план по развитию сельской агломерации

МАХАЧКАЛА, 20 октября. /ТАСС/. Первый в стране мастер-план развития сельской агломерации разработают в Сулейман-Стальском районе Дагестана, в состав агломерации войдут пять сел района, сообщили в среду в пресс-службе районной администрации.

"Компания ATLAS при поддержке благотворительного фонда "Умуд" и администрации Сулейман-Стальского района разрабатывает мастер-план агломерации пяти соседствующих сел в Дагестане: Касумкента, Куркента, Ашага-Стала, Юхари-Стала и Орта-Стала. Сулейман-Стальский район станет первым в России, который получит подобный документ - мастер-план по развитию сельской агломерации", - говорится в сообщении на официальной странице района в Instagram. Сроки окончания разработки мастер-плана не уточняются.

Видео дня

Ожидается, что разработка мастер-плана позволит обеспечить "долгосрочное и устойчивое социальное, экономическое и пространственное развитие территорий Сулейман-Стальского района, способствующее формированию комфортной и привлекательной среды в соответствии с современными стандартами и запросами местных жителей".

Как уточнили в администрации района, в состав разрабатываемого документа входят несколько разделов: видение пространственного развития территории, схема благоустройства территории, а также архитектурный регламент с элементами дизайн-кода.

"Видение пространственного развития - это стратегический документ, рамочная концепция, формирующая общее представление о развитии сельских территорий в долгосрочной перспективе... Документ служит основанием для обновления планов развития сельской инфраструктуры, подготовки стратегии пространственного и социально-экономического развития, реализации федеральных, региональных, муниципальных программах", - пояснили в администрации.