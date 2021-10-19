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Всего за 2 тысячи: цена рейсов в Сочи снизилась

Lenta.ruиещё 2
3 часа назад

Стоимость перелета в Сочи в межсезонье стремительно упала. О снижении цен авиабилетов на любимый курорт россиян сообщает TourDom.ru.

Всего за 2 тысячи: цена рейсов в Сочи снизилась
Фото: КоммерсантъКоммерсантъ

Специалисты портала обратили внимание на стоимость перелетов в Сочи, которые предлагает авиакомпания Utair. Так, при единовременной покупке билета Москва — Сочи и обратно по невозвратному тарифу «Минимум» цена билета составит 2,3 тысячи рублей. К примеру, таким предложением можно воспользоваться на даты 21-28 и 25-30 октября, а также с 26 октября по 1 ноября.

Авиабилет по одному направлению обойдется от 1,4 тысячи рублей — при этом дат вылета по такой цене намного больше. Отмечается, что в тариф «Минимум» не входят дополнительные услуги. Например, за багаж придется доплатить 2,5 тысячи рублей, за увеличение веса ручной клади до 10 килограммов — 1,5 тысячи рублей, за выбор места в салоне самолета — 299 рублей.

Ранее россиянам назвали оптимальную стоимость путевки в Сочи и Анапу в октябре. Так, недельная путевка для двоих туристов с ребенком в отели Краснодарского края обойдется от 72 тысяч рублей. Отмечается, что в санаториях Сочи на второй месяц осени забронировано около 70 процентов всех мест.

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