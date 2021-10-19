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Россиянам назвали оптимальную стоимость путевок в Таиланд

Lenta.ru
4 часа назад

Российским туристам назвали оптимальную стоимость туров на курорты Таиланда. Об этом сообщается на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Россиянам назвали оптимальную стоимость путевок в Таиланд
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Отмечается, что средние цены путевок на курорты Таиланда несколько выше уровня допандемийного периода. Главной причиной туроператоры называют увеличение тарифов на перевозку, так как российские туристы могут добраться до открытых для посещения иностранными туристами тайских провинций с пересадками через Пхукет или Бангкок. Тем не менее, это частично компенсируется тем, что стоимость размещения в отелях королевства снизилась.

Так, минимальная стоимость 11-дневной путевки на Пхукет в четырехзвездочный отель на базе завтраков обойдется двум туристам в 106 тысяч рублей.

Аналогичный тур в гостиницу более высокой категории (пять звезд) — 111-143 тысячи рублей.

Кроме того, в цену всех туров необходимо добавить расходы на обязательные ПЦР-тесты для двоих туристов, которые сдаются по прилете в Таиланд и на 6-7 день — около 12 тысяч рублей.

Несмотря на то, что минимальная стоимость путевок в Таиланд сопоставима с ценами на другие популярные открытые направления, туроператоры не ожидают массового спроса на туры, учитывая нелояльные условия въезда в страну и ограниченный объем перевозки.

Ранее в октябре сообщалось, что Россия возобновит авиасообщение с Таиландом и еще восьмью странами 9 ноября. Так, восстанавливаются рейсы с королевством по маршрутам Москва — Бангкок и Москва — Пхукет с частотой два рейса в неделю на каждом участке.

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