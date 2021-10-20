Названы самые выгодные маршруты для путешествий на поезде

Москву, Санкт-Петербург и Сочи назвали самыми выгодными направлениями для поездок по России на поезде — доля поисковых запросов составила 27, 22 и 5,7 процента соотвественно. Рейтинг маршрутов, подготовленный сервисом для планирования путешествий OneTwoTrip, оказался в распоряжении редакции «Ленты.ру».

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Аналитики выяснили, что осенью туристы также активно интересуются путешествием в Краснодар, Казань, Минеральные Воды и Нижний Новгород. Кроме того, в десятку востребованных городов, куда можно отправиться на поезде, вошли Екатеринбург, Уфа и Анапа.

По данным OneTwoTrip, самыми бюджетными вариантами поездки для москвичей стали Нижний Новгород (стоимость билетов начинается от 660 рублей), Санкт-Петербург (от 820 рублей) и Белгород (от 870 рублей). Доехать до Чебоксар можно минимум за 880 рублей, до Казани — за 930 рублей.

Жители Санкт-Петербурга могут отправиться на поезде в Краснодар за 500 рублей и в Минеральные Воды за 580 рублей. Путешествие в Анапу обойдется в 620 рублей, в Волгоград — в 980 рублей, в Симферополь — в 1250 рублей.