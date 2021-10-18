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Вековой потоп в Индии. Что происходит: видео

Диана Товсепова
2 часа назад

Осенние катаклизмы настигают самые разные уголки мира. На этот раз природа ударила по Индии. От масштабного наводнения погибли уже минимум 22 человека, десятки числятся пропавшими без вести. Эпицентром стал южный штат Керала, где из-за "векового потопа" без домов остались сотни людей.

Дожди не прекращались несколько дней, в результате чего, потоки воды разрушили кафе и магазины и затопили автомобили. Пассажиры остались заблокированы в тонущем автобусе и чудом выбрались живыми. Смотрите видео о том, что происходит в затопленных городах.

Ранее сообщалось о том, как Краснодарский край оказался под властью стихии.

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