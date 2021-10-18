"Унизительно": незамужним россиянкам могут запретить Турцию

В СМИ шумно обсуждают инициативу депутата Госдумы Виталия Милонова, предложившего запретить незамужним россиянкам въезд в Турцию. Об этом он заявил в эфире радиостанции "Говорит Москва".
Депутат считает, что турецкие мужчины "славятся не самым лучшим поведением" и старательно пытаются "подпоить женщин паленым алкоголем".
"Очень часто есть проблема, что многие русские девушки совершенно не понимают, когда поддаются на ухаживания турецких обольстителей. Они поют песни о большой любви, а потом ребенок оказывается в собственности у этого турецкого паши, а мама совершенно бесправная", — заявил депутат.
При этом, по его словам, подобных жалоб поступает "очень много" и незамужним российским женщинам вообще нужно запретить ездить в Турцию.
На идею Милонова неоднозначно среагировали российские юристы:
"Внебрачный ребенок может появиться и у замужней россиянки. Далеко не каждая незамужняя девушка крутит романы с турками, иногда у нее может быть вообще другая ориентация, например. И почему только Турция? Следуя логике Милонова, надо незамужним запретить выезд из страны по любым направлениям. А если серьезно, то речь тут идет о нарушении прав по половому признаку и по факту наличия или отсутствия мужа. Это запрещено Конституцией и недопустимо", — пояснила "Газете.Ru" юрист Дарья Ахтырко.
У кого-то идеи Милонова регулярно вызывают возмущение:
"Если Милонову запретить вообще высказываться, есть надежда, что российский парламент зазвучит разумнее", — считает экс-депутат Госдумы Оксана Пушкина.
В то же время глава МИД России Сергей Лавров предложил автоматически выдавать детям от смешанных браков российское гражданство. По его словам, где бы ни родился ребенок, он обязан автоматически получать гражданство РФ, в соответствии с Конституцией.
Россиянки такую идею шумно обсудили в Сети. Большинство из них посчитали идею депутата унизительной и бесполезной:
"У них там проблемы с головой? Почему только Турция? По такому же принципу можно запретить любую южную страну, сколько египтян крутят романы с нашими, да или даже абхазов. Давайте все запретим...";
"То есть он думает, что замужние никак не могут замутить с турками? Ну конечно...";
"Это унизительно. Какое дело у государства, от кого мы рожаем??? Совсем уже...";
"Похоже на сериал "Рассказ служанки". Скоро незамужних женщин живущих с мужчинами признают блудницами и отберут у них все права".