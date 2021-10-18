"Унизительно": незамужним россиянкам могут запретить Турцию

"Внебрачный ребенок может появиться и у замужней россиянки. Далеко не каждая незамужняя девушка крутит романы с турками, иногда у нее может быть вообще другая ориентация, например. И почему только Турция? Следуя логике Милонова, надо незамужним запретить выезд из страны по любым направлениям. А если серьезно, то речь тут идет о нарушении прав по половому признаку и по факту наличия или отсутствия мужа. Это запрещено Конституцией и недопустимо", — пояснила "Газете.Ru" юрист Дарья Ахтырко.