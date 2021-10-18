Россиянка засняла на видео заваленное мусором побережье Анапы. Ролик опубликован в Instagram-аккаунте @anapatoday.info.
Девушка показала несколько десятков пластиковых и жестяных бутылок, фантики, окурки, сломанный шезлонг и остатки костра, оставленные отдыхающими, назвав происходящее "печальной картиной".
"Это у нас так люди отдыхают", — сказала автор ролика.
Горы мусора возмутили пользователей социальной сети:
"Люди не просто оставляют мусор после пикников, они вывозят его мешками и коробками в лес и бросают под деревья! Ни одно животное не оставляет после себя такого!", "Наш народ воспитать невозможно", "Свиньи", "Может пора инициативу по установке контейнеров внести? Организовывать субботники, привлекая всех. А то вечно ходишь по Анапе в поисках мусорки", "Чему удивляетесь? В Анапу понаехал всякий сброд", — написали в комментариях.
Некоторые пользователи раскритиковали россиянку за бездействие:
"Я бы мешок взяла и собрала все. Одно дело ходить, снимать и махать стаканчиком, а другое — взять мешок и убрать".