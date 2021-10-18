"Люди не просто оставляют мусор после пикников, они вывозят его мешками и коробками в лес и бросают под деревья! Ни одно животное не оставляет после себя такого!", "Наш народ воспитать невозможно", "Свиньи", "Может пора инициативу по установке контейнеров внести? Организовывать субботники, привлекая всех. А то вечно ходишь по Анапе в поисках мусорки", "Чему удивляетесь? В Анапу понаехал всякий сброд", — написали в комментариях.