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Видео: заваленное мусором побережье Анапы возмутило россиян

Мира Маркина
2 часа назад

Россиянка засняла на видео заваленное мусором побережье Анапы. Ролик опубликован в Instagram-аккаунте @anapatoday.info.

Девушка показала несколько десятков пластиковых и жестяных бутылок, фантики, окурки, сломанный шезлонг и остатки костра, оставленные отдыхающими, назвав происходящее "печальной картиной".

"Это у нас так люди отдыхают", — сказала автор ролика.

Горы мусора возмутили пользователей социальной сети:

"Люди не просто оставляют мусор после пикников, они вывозят его мешками и коробками в лес и бросают под деревья! Ни одно животное не оставляет после себя такого!", "Наш народ воспитать невозможно", "Свиньи", "Может пора инициативу по установке контейнеров внести? Организовывать субботники, привлекая всех. А то вечно ходишь по Анапе в поисках мусорки", "Чему удивляетесь? В Анапу понаехал всякий сброд", — написали в комментариях.

Некоторые пользователи раскритиковали россиянку за бездействие:

"Я бы мешок взяла и собрала все. Одно дело ходить, снимать и махать стаканчиком, а другое — взять мешок и убрать".

Ранее разрушенный пляж в Сочи вызвал возмущение туристов.

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