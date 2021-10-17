Названа возможная причина гибели российских туристов в Албании

Возможной причиной гибели четырех российских туристов в Албании мог стать хлор в бассейне при отеле. Об этом в воскресенье, 17 октября, со ссылкой на источник в полиции пишет Albanian daily News.

Так, по данным правоохранителей, погибшие до случившегося попросили поплавать в бассейне при гостинице, который был закрыт. Полиция предположила, что работник, который его чистил, мог использовать слишком много чистящего средства.