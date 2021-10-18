В России увеличат размер пособия по уходу за ребёнком

В России размер пособия по уходу за ребёнком вырастет в 2022 году на 5,8%. Минимальный размер выплаты составит 7493 рубля, а максимальный — 31 282 рубля. Эти данные представлены в заключении Счётной палаты. Также правительство проиндексирует единовременное пособие при рождении ребёнка. Ранее стало известно, что они будут начисляться работающим россиянам автоматически.

Фото: Pexels License Pexels License

Сейчас минимальный размер пособия составляет 7083 рубля, максимальный — 29 600 рублей. Таким образом, максимальный размер пособия по уходу за ребёнком в 2022 году увеличится на 1682 рубля, сообщили аудиторы Счётной палаты в заключении «О бюджете Фонда социального страхования РФ на 2022 год и на плановый период 2023–2024 годов».

Видео дня

Согласно документу, расходы на выплату ежемесячных пособий по уходу за ребёнком до полутора лет составят 169,5 млрд рублей. Ежемесячную выплату в связи с рождением и усыновлением первого или второго ребёнка можно получать до трёхлетия ребёнка. Такое правило распространяется на семьи, у которых первый или второй ребёнок родился или был усыновлён с 1 января 2018 года.

Также с 1 февраля 2022 года правительство проиндексирует единовременное пособие при рождении ребёнка — на 5,8%. Его размер увеличится с 18 886 рублей до 19 981 рубля. Расходы на эту выплату составят 19,8 млрд рублей.

В 2021 году минимальный размер декретных выплат составляет 58 878 рублей, максимальный — 340 795 рублей, при осложнённых родах — минимум 65 607 рублей и максимум — 379 743 рубля, при многоплодной беременности — 81 589 рублей и 472 245 рублей соответственно.

«Секрет» рассказывал, что с 1 октября 2021 года россиянам перестали перечислять детские пособия на Mastercard и Visa. Теперь ежемесячные выплаты по рождению первого или второго ребёнка приходят только на банковскую карту «Мир» или на обычный банковский счёт, к которому не привязана карта. Если семья не хочет пользоваться картой, она по-прежнему может получать пособие наличными.