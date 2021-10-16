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США включили "красный свет" туристам из России

Диана Товсепова
49 минут назад

С 8 ноября Соединенные Штаты Америки смогут посещать только иностранцы, привитые от коронавируса вакцинами, одобренными Управлением по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) или Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ). Об этом сообщило издание The New York Times со ссылкой на Центры по контролю и профилактике заболеваний (CDC).

США включили "красный свет" туристам из России
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

В частности, въехать в США смогут только те иностранцы, кто вакцинирован препаратами Moderna, Johnson & Johnson, AstraZeneca, BioNTech, Pfizer, Sinopharm (Китай) и Serum (Индия). Российские вакцины, в том числе «Спутник V», в список одобренных не входят.

Получается, что даже вакцинированные на родине россияне не смогут попасть в Штаты, во всяком случае до того, как ВОЗ определится с признанием отечественных сертификатов.

Ранее Белый дом не исключал, что возможно в перечень одобренных иностранных вакцин войдет «Спутник V», однако в финальном решении этот препарат не значился.

Сообщалось, что свои границы для вакцинированных открывает Таиланд.

Новости путешествий,Johnson & Johnson,Pfizer,ВОЗ,
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