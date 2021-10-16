Ветеран ЦРУ рассказал, как обезопасить себя в отеле

Ветеран морской пехоты и бывший агент ЦРУ Дрю Дуайер дал советы путешественникам о том, как обезопасить себя в отеле. Об этом сообщает британское издание The Sun.

Он рассказал несколько правил для путешественников, чтобы при экстренной ситуации они смогли выбраться из отеля в случае ЧП. Первым делом он посоветовал не выбирать для заселения первый или последние этажи, а также не забираться слишком высоко. На первом этаже у злоумышленников есть легкий доступ к вашему жилью, а у экстренных служб, как правило, есть лестницы, достающие до второго-третьего этажа.

Дуайер посоветовал изучить план эвакуации при пожаре и держать его под рукой. В случае чрезвычайного происшествия у туристов не будет на это времени. Он также обратил внимание на то, что нужно иметь аналог "тревожного чемоданчика" в отпуске, где собраны все документы и деньги. В случае непредвиденного случая не придется тратить время на сборы.

Основатель Центра личной защиты и безопасности Рэнди Спайви дополнил рассказ Дуайера и посоветовал, что можно сделать в случае теракта. По его словам, существует три правила: выйти, спрятаться, выиграть. Первое гласит то, что нужно попробовать как можно быстрее найти выход из здания, где случилось ЧП. Если не получилось, то нужно забаррикадироваться, чтобы преступник вас не нашел. В крайнем случае нужно действовать, желательно группой людей.

При этом, он призвал не теряться и не стоять на месте, как это обычно делают люди в стрессовой ситуации.