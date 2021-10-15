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США откроют границы для привитых туристов

Lenta.ruиещё 1
3 часа назад

США снимут ограничения на пересечение границы для полностью вакцинированных туристов 8 ноября. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источник в Белом доме.

США откроют границы для привитых туристов
Фото: ReutersReuters

По данным издания, Соединенные Штаты откроют воздушные и сухопутные границы для привитых путешественников из более чем 30 стран. При этом точный список государств не указан.

Ранее, 28 июня, Россия официально возобновила авиасообщение с США — авиакомпании начали выполнять рейсы из Москвы в Нью-Йорк и Вашингтон. Соответствующее решение принял оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса.

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