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Как Лазаревское разрушил новый шторм: видео

Диана Товсепова
1 час назад

2021 год не щадит курорты Краснодарского края. Кажется, местные жители уже привыкли спасать свое имущество от наводнений, штормов и затоплений.

На этот раз в Лазаревском районе Сочи пятибалльный шторм разрушил пляжи и прибрежные постройки. Стихия смыла в воду даже кафе. Смотрите видео с кадрами очевидцев.

"Уже невозможно каждый раз "плавать" по городу"; "Погода в этом году как-будто издевается..."; "Кажется, это карма за ненормальные цены", — комментируют в соцсетях.

Ранее в соцсетях шумно обсуждали разрушенный сочинский пляж — в море унесло беседки, киоски и другие пляжные сооружения.

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