Как Лазаревское разрушил новый шторм: видео

2021 год не щадит курорты Краснодарского края. Кажется, местные жители уже привыкли спасать свое имущество от наводнений, штормов и затоплений.
На этот раз в Лазаревском районе Сочи пятибалльный шторм разрушил пляжи и прибрежные постройки. Стихия смыла в воду даже кафе. Смотрите видео с кадрами очевидцев.
"Уже невозможно каждый раз "плавать" по городу"; "Погода в этом году как-будто издевается..."; "Кажется, это карма за ненормальные цены", — комментируют в соцсетях.
Ранее в соцсетях шумно обсуждали разрушенный сочинский пляж — в море унесло беседки, киоски и другие пляжные сооружения.