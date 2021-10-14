Новости путешествий
Отдых в России
Личный опыт
Заграница
Лайфхаки
Путеводители
+7° в 
Пробки 0 баллов
USD 71.78EUR 83.33BRENT 84.18
Войти в почту

Пилот произнес прощальную речь и растрогал пассажиров: видео

Дарья Амосова
3 часа назад

В TikTok и на YouTube завирусилось видео, где пилот с 43-летним стажем произносит прощальную речь в честь своего последнего полета.

Мужчину в кадре зовут капитан Конрад. Он проработал пилотом американской авиакомпании Delta Air Lines более 43 лет, и в этом году уходит на пенсию.

Ролик с прощальной речью первоначально опубликовал сын пилота под ником @aggiestudd07. Затем видео завирусилось в соцсетях.

30-секундный ролик начинается с вопроса: «Сколько здесь людей родились до 1976 года?». Несколько людей поднимают руки. Конрад шутит: «О, у нас в самолете много стариков. Я разочарован».

Затем пилот взволнованно продолжает речь:

«В 1976 году состоялся мой первый тренировочный полет в воздушных силах, в Академии воздушных сил в Колорадо.

Итак, 43 года спустя, 8 разных самолетов, около 10000 — 12000 полетов и 25000 часов в воздухе, я рад вас приветствовать на своем последнем рейсе».

По самолету раздались аплодисменты. Также Конрад объявил, что в честь его последнего полета все желающие могут получить бесплатные напитки.

Видео набрало 23 миллиона просмотров и 1,8 миллионов лайков на YouTube Shorts. В комментариях пользователи восхищаются капитаном и желают ему всего самого лучшего.

«По голосу слышно, насколько он любил свою работу, я аплодирую», «Он кажется добрым человеком», «Это заставило меня прослезиться. Это человек, который любит свое дело и людей, которым он служил все эти годы. Это особенный мужчина!», «Спасибо, что поделились! Мой отец — коммерческий и военный пилот в отставке, и видео вызвало у меня слезы. Браво, капитан Конрад», — пишут комментаторы.

Новости путешествий,Видео,Delta Air Lines,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПсихологияПредсказанияТестыАстрошколаСонникЗодиак2020 годИменаНумерологияЛунный календарьВангаКалендарь МайяГаданияВосточный гороскопРетроградный Меркурий2021 годДизайн человекаНародные приметы
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители