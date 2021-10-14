В TikTok и на YouTube завирусилось видео, где пилот с 43-летним стажем произносит прощальную речь в честь своего последнего полета.

Мужчину в кадре зовут капитан Конрад. Он проработал пилотом американской авиакомпании Delta Air Lines более 43 лет, и в этом году уходит на пенсию.

Ролик с прощальной речью первоначально опубликовал сын пилота под ником @aggiestudd07. Затем видео завирусилось в соцсетях.

30-секундный ролик начинается с вопроса: «Сколько здесь людей родились до 1976 года?». Несколько людей поднимают руки. Конрад шутит: «О, у нас в самолете много стариков. Я разочарован».

Затем пилот взволнованно продолжает речь:

«В 1976 году состоялся мой первый тренировочный полет в воздушных силах, в Академии воздушных сил в Колорадо.

Итак, 43 года спустя, 8 разных самолетов, около 10000 — 12000 полетов и 25000 часов в воздухе, я рад вас приветствовать на своем последнем рейсе».

По самолету раздались аплодисменты. Также Конрад объявил, что в честь его последнего полета все желающие могут получить бесплатные напитки.

Видео набрало 23 миллиона просмотров и 1,8 миллионов лайков на YouTube Shorts. В комментариях пользователи восхищаются капитаном и желают ему всего самого лучшего.