Назвали города России с необычной архитектурой

Россиянам назвали несколько городов, куда можно отправиться в путешествие, чтобы полюбоваться необычной архитектурой. Глобальный маркетплейс для автодорожных поездок BlaBlaCar составил подборку таких мест, список оказался в распоряжении редакции «Ленты.ру».

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

Специалисты сервиса советуют посетить поселок Красная Поляна в Краснодарском крае, который находится недалеко от Сочи. Здесь можно не только совершать пешие прогулки по горам или кататься на лыжах и сноуборде — в канун Нового года на площадях курорта появляются нарядные палатки с огоньками, глинтвейном и имбирными пряниками. Атмосфера места будет напоминать туристам о Рождестве в европейском городе.

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В Самаре путешественникам рекомендуют посетить католический Храм Пресвятого Сердца Иисуса, который находится в центре города. Отмечается, что костел завораживает элегантностью готических шпилей и колонн, арок и сводов, также здесь регулярно проходят концерты органной музыки. Помимо прочего, туристы могут прогуляться по Ленинградской улице — тут находится множество ресторанов и кофеен, а сам проспект отличается своей удивительной историей.

В Рязани россиян удивит причудливая архитектура фасадов зданий на Мюнстерской улице, которая названа по немецкому городу Мюнстеру. Также на проспекте есть пианино, на котором может сыграть любой желающий, и интересные и необычные скульптуры. Находящаяся в 20 километрах от города норвежская рыбацкая деревня привлечет путешественников своими ярко-красными домиками, полосатым маяком и живописными видами на озера и луга.

Еще одно место списка — Йошкар-Ола, республика Марий Эл. Гости города могут посетить Патриаршую площадь, на которой находится причудливый замок, построенный по мотивам баварского Нойшванштайна. В здании, облицованным красным кирпичом с вставками белого мрамора, располагается Республиканский театр кукол, музей и несколько кукольных мастерских. Кроме того, туристов заинтересует набережная Брюгге, названная в честь небольшого бельгийского города, по примеру которого она строилась. Локация примечательна домами в готическом средневековом стиле, внешний вид которых напомнит путешественникам Голландию или Германию.

В Светлогорске россияне могут увидеть множество памятников западноевропейской архитектуры, например немецкие виллы или пансионы девятнадцатого века, Храм Серафима Саровского в здании бывшей лютеранской кирхи, а также дом немецкого сказочника Гофмана. Помимо архитектуры, путешественникам стоит посетить концерт в органном зале, открытом в католической капелле тридцатых годов прошлого века.