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Оценена возможность открытия Италии для россиян в ноябре

Lenta.ruиещё 1
3 часа назад

Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе оценила возможность открытия Италии для российских путешественников. Об этом она рассказала в эфире радиостанции «Говорит Москва».

Оценена возможность открытия Италии для россиян в ноябре
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

«Последняя новость, которая сейчас активно обсуждается, в том числе участниками отрасли, это возможное открытие Италии. Это буквально вчера-сегодня. Италия очень рассчитывает на это», — сказала она и отметила, что итальянские партнеры рассчитывают на открытие границ для туристов из России в ноябре 2021 года.

«Но при этом мы не видим никаких объективных предпосылок к этому, кроме горячей надежды, переходящей в веру»,

— добавила Ломидзе.

Ранее сообщалось, что с 9 ноября Россия увеличит количество авиарейсов с Италией и еще 11 странами, среди которых — Албания, Болгария, Венесуэла, Венгрия, Германия, Греция и другие. Уточняется, что авиасообщение с Италией увеличится за счет рейсов из Санкт-Петербурга в Рим, Милан, Верону и Римини по два раза в неделю по каждому направлению.

Новости путешествий,Майя Ломидзе,Ассоциация туроператоров России,Радиостанция "Говорит Москва",
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