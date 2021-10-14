Оценена возможность открытия Италии для россиян в ноябре

Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе оценила возможность открытия Италии для российских путешественников. Об этом она рассказала в эфире радиостанции «Говорит Москва».

«Последняя новость, которая сейчас активно обсуждается, в том числе участниками отрасли, это возможное открытие Италии. Это буквально вчера-сегодня. Италия очень рассчитывает на это», — сказала она и отметила, что итальянские партнеры рассчитывают на открытие границ для туристов из России в ноябре 2021 года.

«Но при этом мы не видим никаких объективных предпосылок к этому, кроме горячей надежды, переходящей в веру»,

— добавила Ломидзе.