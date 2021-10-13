Новости путешествий
Отдых в России
Личный опыт
Заграница
Лайфхаки
Путеводители
+11° в 
Пробки 6 баллов
USD 71.86EUR 83.00BRENT 83.25
Войти в почту

Россияне назвали способ справиться с осенней хандрой

Вечерняя Москваиещё 1
3 часа назад

Большинство россиян считают путешествия лучшим способом борьбы с осенней хандрой. Об этом стало известно из опроса клиентов сервиса для планирования путешествий, сообщает издание argumenti.ru.

Россияне назвали способ справиться с осенней хандрой
Фото: АГН МоскваАГН Москва

Таким образом, 92 процента опрошенных признались, что путешествия для них — главный способ вернуть позитивный настрой. При этом многие не называли конкретного места. Более 13 процентов респондентов предпочитают уезжать в города или страны с теплым климатом, 7 процентов выбирают места, где есть горы и море. Примерно 6 процентов отметили, что им нужны яркие приключения, чтобы справиться с плохим настроением.

Среди стран, которые больше всего заряжают хорошим настроением и положительными эмоциями, лидируют Таиланд и Италия — их выбрали по 8 процентов участников опроса. Также в рейтинг попала Турция — 6 процентов, Испания — 5,5 процента, Греция — 3,3 процента. Среди российских городов большинство назвали Сочи и Санкт-Петербург.

Ранее стало известно, что Подмосковье вошло в топ-10 популярных направлений отдыха на ноябрьские праздники.

Новости путешествий,газета "Аргументы недели",
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПсихологияПредсказанияТестыАстрошколаСонникЗодиак2020 годИменаНумерологияЛунный календарьВангаКалендарь МайяГаданияВосточный гороскопРетроградный Меркурий2021 годДизайн человекаНародные приметы
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители