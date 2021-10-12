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Россиянам назвали открытые страны для отдыха в октябре за 50 тысяч рублей

Lenta.ru
2 часа назад

Названы открытые страны для российских туристов, где можно отдохнуть за 50 тысяч рублей в октябре на двоих. Об этом пишет KP.RU.

Где в октябре отдохнуть за 50 тысяч рублей
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Так, одним из самых бюджетных направлений для отпуска за рубежом во второй половине октября стала Абхазия. Стоимость недельного проживания в отеле без звезд и питания начинается от 25 тысяч рублей, в гостинице категории «четыре звезды» — от 46 тысяч рублей.

На втором месте оказалась Армения, где проживание в четырехзвездочном отеле обойдется минимум в 46 тысяч рублей на двоих. Другой бюджетный вариант — Грузия, куда из-за отсутствия прямого авиасообщения россиянам можно добраться с пересадкой в Стамбуле — билеты обойдутся в среднем в 30 тысяч рублей в обе стороны. Цены на проживание в гостинице «три звезды» стартуют от 10 тысяч рублей, а в отеле «пять звезд» — от 50 тысяч рублей.

Еще один вариант для бюджетного путешествия в октябре — это Турция. Туристам доступно размещение в трехзвездочной гостинице за 40 тысяч рублей или проживание в отеле категории «пять звезд» за 50 тысяч рублей.

Самой недорогой европейской страной для россиян оказалась Эстония, куда можно въехать после прохождения полного курса вакцинации. Так как прямого авиасообщения между странами нет, туристы могут воспользоваться стыковочными рейсами с пересадкой в Хельсинки. Авиабилеты обойдутся в 18 тысяч рублей в обе стороны, проживание — от 25 тысяч рублей в гостинице категории «три звезды» с завтраками.

Новости путешествий,Комсомольская правда,
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