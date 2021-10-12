Где в октябре отдохнуть за 50 тысяч рублей

Названы открытые страны для российских туристов, где можно отдохнуть за 50 тысяч рублей в октябре на двоих. Об этом пишет KP.RU.

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

Так, одним из самых бюджетных направлений для отпуска за рубежом во второй половине октября стала Абхазия. Стоимость недельного проживания в отеле без звезд и питания начинается от 25 тысяч рублей, в гостинице категории «четыре звезды» — от 46 тысяч рублей.

На втором месте оказалась Армения, где проживание в четырехзвездочном отеле обойдется минимум в 46 тысяч рублей на двоих. Другой бюджетный вариант — Грузия, куда из-за отсутствия прямого авиасообщения россиянам можно добраться с пересадкой в Стамбуле — билеты обойдутся в среднем в 30 тысяч рублей в обе стороны. Цены на проживание в гостинице «три звезды» стартуют от 10 тысяч рублей, а в отеле «пять звезд» — от 50 тысяч рублей.

Еще один вариант для бюджетного путешествия в октябре — это Турция. Туристам доступно размещение в трехзвездочной гостинице за 40 тысяч рублей или проживание в отеле категории «пять звезд» за 50 тысяч рублей.