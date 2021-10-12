Ростуризм предложил разрешить туроператорам возвращать деньги за несостоявшиеся туры еще через 12 месяцев

В туристическом сообществе продолжают обсуждать письмо Российского союза туриндустрии в правительство с предложением разрешить туроператорам отложить возврат средств за не состоявшиеся в 2020 году «ковидные» туры еще на год. Наталья Косьмина, председатель правления Ассоциации туриндустрии РСТ-Юг, уверена, что просьбу об отсрочке можно поддержать лишь частично.
Она пояснила, что на прошлой неделе собиралось правление объединения. Общее мнение таково, что по тем международным направлениям, где самолеты уже летают и туроператоры имеют возможность работать и отправлять туристов, нужно руководствоваться действующим постановлением правительства 1073. То есть либо вернуть деньги за ранее не состоявшиеся туры до 31 декабря 2021 года, либо предложить альтернативу в виде турпродукта по цене, которая была на момент перебронирования.
Как считают в РСТ-Юг, вновь отложить возврат денег можно по турам только в закрытые страны, куда туроператоры до сих пор не имеют возможности отправлять туристов. При этом надо учесть тенденцию к постепенному снятию ограничений. Необходимо предусмотреть критерии и сроки, в течение которых туроператоры должны приступить к выплатам, в случае если та или иная страна вновь станет принимать российских туристов. «Например, если направление открывается, то деньги за ранее не состоявшиеся туры нужно вернуть в течение 3–6 месяцев, чтобы у туроператоров была возможность организовать продажи», – рассказала Наталья Косьмина.
Это мнение поддерживает член президиума Альянса туристических агентств, руководитель сети «Розовый слон» Алексан Мкртчян. Во время только что завершившегося выезда АТА в Дубай он сказал TourDom.ru: «Можно согласиться, что часть туроператоров не в состоянии исполнить обязательства, так как их направления еще закрыты и не принимают туристов. Однако прежде чем принимать решение об отсрочке, нужно дать ответы на вопросы, волнующие участников рынка и туристов. “Что считать “открытием” направления? Признание “Спутника”? Восстановление регулярной перевозки?” Если сегодня та или иная страна закрыта, а завтра ситуация изменится, готовы ли туроператоры завтра же вернуть деньги?»
Алексан Мкртчян уверен, что по тем странам, куда туры уже продаются, затягивать возврат денег за ранее не состоявшиеся поездки нельзя: «Если мы их обманем, туристы просто уйдут в самостоятельное бронирование», а по репутации турагентов и туроператоров будет нанесен новый удар.
Исполнительный директор АТА Наталья Осипова сообщила нашей редакции, что консолидированное мнение президиума альянса будет оформлено в ближайшее дни, оно не является радикальным, учитывает ситуацию туроператоров, интересы турагентов и туристов. Наталья Осипова считает важным четко прописать критерии оказания услуг по несостоявшимся «ковидным» турам, поскольку сейчас туроператоры зачастую в свою сторону толкуют постановление правительства, вынуждая туристов обращаться в суд.
Напомним, ранее мы сообщали, что большинство представителей туристических агентств проголосовало против идеи предоставить туроператорам новую отсрочку.