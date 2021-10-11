Видео: россиянин поборолся с волнами на пирсе в шторм

«Повезло... Мог бы и не встать уже никогда», «Вообще не смешно», «С морем шутки плохи», «Ну для чего голова у людей», «Так же ударится можно очень сильно», «Жить надоело», «Надеюсь, такого Ахиллеса не смыло в просторы», «Это может кончиться плачевно! Со штормом не шутят», — написали пользователи соцсети под видео.