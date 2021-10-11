Видео: россиянин поборолся с волнами на пирсе в шторм

Мужчина решил пройтись по пирсу в Ялте во время шторма на море и был сбит с ног волной. Видео опубликовано в Instagram-аккаунте @crimea__love.
На кадрах россиянин стоит в плавках на пирсе и пытается сопротивляться волнам. Он поднимается с корточек, однако поток воды смывает его обратно.
Автор ролика наложил на видеоряд диалог Ахиллеса и царя Триопа из фильма «Троя» 2004 года, снятый Вольфгангом Петерсеном.
В комментариях раскритиковали поступок мужчины:
«Повезло... Мог бы и не встать уже никогда», «Вообще не смешно», «С морем шутки плохи», «Ну для чего голова у людей», «Так же ударится можно очень сильно», «Жить надоело», «Надеюсь, такого Ахиллеса не смыло в просторы», «Это может кончиться плачевно! Со штормом не шутят», — написали пользователи соцсети под видео.
Ранее на видео засняли, как женщина протащила фургон, зацепив его за волосы.