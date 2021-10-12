Пятизвездочный отель под управлением южнокорейского оператора построят в Сочи

Туристический портал ТурСтат представил рейтинг самых лучших российских курортов для отдыха в межсезонье по итогам онлайн-опроса на тему, на каком курорте лучше всего отдыхать осенью.Курорты Ялта и Сочи названы лучшими для отдыха в осеннее межсезонье.В Ялте в моде осенние фестивали. В Сочи осенью туристов привлекает отдых одновременно на море и в горах на Роза Хутор.В этом году Крым уже принял более 8,3 млн туристов, Сочи посетит рекордные 6,8 млн туристов.В топ-10 курортов России для отдыха в межсезонье вошли Сочи, Анапа и Геленджик в Краснодарском крае, Ялта в Крыму, Кисловодск и Пятигорск в Ставропольском крае, Белокуриха в Алтайском крае, Светлогорск в Калининградской области, Шерегеш в Кемеровской области и Сестрорецк в курортном районе Санкт-Петербурга.По данным ТурСтат, курорты Сочи и Ялта получили по 19% голосов, Анапа – 14%, Кисловодск и Пятигорск – 13%, Геленджик – 10%, Белокуриха – 7%, Светлогорск, Шерегеш и Сестрорецк – по 4%.Топ курортов составлен по результата опроса свыше десяти тысяч посетителей портала ТурСтат в сентябре и октября 2021 года.