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Россиянам назвали лучшие направления для путешествий в межсезонье

Lenta.ru
2 часа назад

Популярными направлениями для путешествий в низкий сезон названы Ялта, Сочи и Санкт-Петербург. Сервис бронирования жилья для отдыха Tvil.ru определил самые лучшие города, где можно недорого отдохнуть с октября по ноябрь.

Названы лучшие направления для путешествий в межсезонье
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Отмечается, что рейтинг направлений был составлен на основе данных оплаченных заявок жилья с 1 октября по 30 ноября. Так, первое место списка заняла Ялта. В тройку лидеров также вошли Сочи и Санкт-Петербург. Следом за ними идет Москва и столица Татарстана — Казань.

Также в межсезонье россияне активно заинтересовались поездками в Кисловодск и Калининград. Не менее популярными среди путешественников стали Ростов-на-Дону и Суздаль.

Помимо прочего, специалисты выяснили, что половина россиян (50 процентов) путешествуют осенью вдвоем. В поездки в одиночку отправляются 21 процент туристов, вместе с семьей — 12 процентов. Большинство клиентов сайта предпочитают останавливаться в отелях — 68 процентов, квартиры выбирают 26 процентов.

Ранее в октябре россиянам назвали неочевидные места для отдыха после бархатного сезона. Так, по словам директора Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майи Ломидзе, можно отправиться в Ставропольский край, Ростовскую область и Краснодар.

Новости путешествий,Майя Ломидзе,Ассоциация туроператоров России,
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