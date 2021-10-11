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Вакцинированных туристов будут пускать в Чили с ноября

TourDomиещё 5
1 час назад

Правительство Чили приняло решение с 1 ноября открыть страну для привитых туристов. Информация об этом размещена на официальном портале кабмина республики.

Чили с 1 ноября откроет границы для привитых туристов
Фото: TourDomTourDom

Согласно тексту документа Чили открывает границы и для путешественников, вакцинированных российским препаратом «Спутник V» (с момента получения второй дозы должно пройти более 14 дней). При этом они освобождаются от соблюдения обязательного карантина по прибытии.

Уточняется, что власти страны приняли такое решение в связи с улучшением местной эпидемиологической обстановки. Въезд в государство возможен через три международных аэропорта: Икике, Антофагаста и Артуро Мерино Бенитес.

Всем пассажирам необходимо заранее загрузить сертификат о вакцинации на официальный портал Минздрава mevacuno.gob.cl. Проверка документа может занять до 1 месяца. По ее завершении заявитель получит специальный пропуск Pase de Movilidad.

Кроме того, за 48 часов до вылета нужно также на портале ведомства c19.cl заполнить форму и получить QR-код. При регистрации на рейс потребуется отрицательный ПЦР-тест не старше 72 часов и еще один придется сдать после прибытия в страну. Наконец, всем прибывающим в Чили необходимо иметь медицинскую страховку с минимальным покрытием 30 000 долларов, включающую лечение COVID-19.

Новости путешествий,Минздрав РФ,
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