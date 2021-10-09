Туристы ищут обходные пути, чтобы попасть в Марокко

После того как Королевство Марокко решило приостановить прямое авиасообщение с Россией, туристы обсуждают варианты – как добраться до этой страны. Улететь можно транзитными рейсами, но обойдется это недешево. Кроме того, нужно учесть особенности пересадок. В связи с ограничениями из-за пандемии российским туристам, например, недоступен перелет через Барселону, так как стыковка подразумевает пересечение границы ЕС.

Фото: Tourdom.ru Tourdom.ru

Как выяснил корреспондент TourDom.ru, для граждан России, желающих улететь в Марокко, сейчас оптимальны два маршрута – через Париж и Стамбул.

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Так, билет из Москвы в Касабланку с 11-часовой пересадкой в Париже в обе стороны с 11 по 18 октября обойдется в 46,5 тыс. руб. с багажом. Летит Air France.

Пересадка в Париже производится при соблюдении ковидных требований:

– длительность не должна превышать 24 часа;

– покидать транзитную зону нельзя;

– все перелеты должны быть оформлены единым бронированием, в билете не должно быть «повторной регистрации багажа»;

– ПЦР-тест при этом предъявлять не нужно.

Еще один вариант – лететь через Стамбул. Тогда стоимость билета на порядок выше, 77,5 тыс. руб. с багажом. Сидеть в Стамбуле придется 10 часов. Требования к транзиту в Турции для россиян аналогичные.

Снизить стоимость билетов на 10–13 тыс. получится, если лететь только с ручной кладью. Сэкономить также можно, если лететь не в Касабланку, а в Марракеш. Цена на билеты из столицы России на те же даты начинается от 31,6 тыс. руб. с той же 11-часовой стыковкой в Париже.

Стоит отметить, что для российских туристов по прибытии в Марокко предусмотрен обязательный 10-дневный карантин в одном из одобренных властями отелей для всех непривитых или привитых только одной дозой. От него освобождаются полностью привитые туристы с сертификатом о вакцинации.

Кроме того, с 6 июля для въезда даже вакцинированным туристам потребуется ПЦР-тест, сделанный не позднее 48 часов до пересечения границы.