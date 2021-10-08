Россиянам облегчили въезд в популярную пляжную страну

Шри-Ланка возобновляет прежние правила приема туристов — с 7 октября иностранные путешественники могут снова оформлять визу по прибытии на курорт. Такая информация появилась на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР).
Как заявили в посольстве республики, теперь у туристов есть выбор — прилететь в популярную пляжную страну по электронной визе или сделать ее на месте в международных аэропортах Бандаранайке (Коломбо) и Маттала.
В дипмиссии подчеркнули, что такую меру приняли с целью облегчить гражданам РФ процесс въезда на Шри-Ланку. В АТОР напомнили, что россияне, привитые любой отечественной вакциной, освобождаются от карантина, а также от сдачи ПЦР-теста по прибытии. При этом требование пройти ПЦР-тестирование перед путешествием сохраняется.