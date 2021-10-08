Россиянам облегчили въезд в популярную пляжную страну

Шри-Ланка возобновляет прежние правила приема туристов — с 7 октября иностранные путешественники могут снова оформлять визу по прибытии на курорт. Такая информация появилась на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР).

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Как заявили в посольстве республики, теперь у туристов есть выбор — прилететь в популярную пляжную страну по электронной визе или сделать ее на месте в международных аэропортах Бандаранайке (Коломбо) и Маттала.