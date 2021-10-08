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Названы любимые курорты россиян для путешествий в пандемию

Lenta.ruиещё 1
1 час назад

Турцию назвали любимой страной российских туристов для путешествий во время пандемии коронавируса. За первые девять месяцев 2021 года на республику пришлось 63 процента от всех зарубежных поездок. Такая информация появилась на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Названы любимые курорты россиян для путешествий в пандемию
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Среди популярных курортов исполнительный директор АТОР Майя Ломидзе также указала Кипр, Египет, ОАЭ и Мальдивы.

По данным аналитиков, в 2021 году россияне совершили 5,24 миллиона поездок по наиболее востребованным зарубежным направлениям. Тем не менее, в сравнении с 2019 годом показатели выездного туризма значительно снизились. Например, количество международных авиаперевозок сократилось в 3,3 раза.

Ломидзе отметила, что в связи с недостаточными объемами воздушной перевозки за рубеж и ковидными ограничениями наблюдается подорожание туристических услуг.

Новости путешествий,Майя Ломидзе,Ассоциация туроператоров России,
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