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Пару лишили отпуска за несколько минут до вылета самолета по одной причине

Lenta.ruиещё 1
2 часа назад

Британские туристы лишились долгожданного отпуска по одной причине — они предъявили в аэропорту просроченные ПЦР-тесты. Об этом пишет Leicestershire Live.

Пару лишили отпуска за несколько минут до вылета
Фото: Globallookpress.comGloballookpress.com

В понедельник, 4 октября, британцы Джейн Николс и Александр Дори (Jayne Nicholls и Alexander Doory) собирались отправиться в отпуск в Неаполь из Лондона. В аэропорту пара прошла регистрацию и все необходимые предполетные проверки, однако прямо у гейта путешественникам отказали в посадке на борт. Паре сообщили, что их ПЦР-тесты просрочены на 40 минут.

Выяснилось, что согласно политике итальянских властей, анализы должны быть сделаны за 48 часов до прибытия в страну, а не за 48 часов до вылета. Отмечалось, что британцы проходили медицинскую процедуру 1 октября в 08:02, при этом их рейс по расписанию прибывал в Неаполь 4 октября в 08:40 по местному времени — промежуток между датами составил 48 часов и 38 минут.

Туристы считают такое решение авиакомпании несправедливым — по их словам, некоторых путешественников пускали с ПЦР-тестами, просроченными на 30 минут. Тем не менее паре пришлось еще раз сдать анализы и купить новые билеты.

Ранее в августе семья британских туристов лишилась перелета на популярный курорт из-за просроченного на 15 минут теста на коронавирус. Путешественникам пришлось потратить сотни фунтов стерлингов, чтобы приобрести новые авиабилеты и заново сдать анализы.

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