Россиянка описала отдых в Египте фразой «раньше было лучше»

Россиянка отдохнула в Шарм-Эш-Шейхе, потратив за неделю 180 тысяч рублей, и пожаловалась на резко ухудшившийся сервис. Впечатления девушки опубликовал портал «Тонкости туризма» на платформе «Яндекс.Дзен».

Фото: Тонкости туризма / Яндекс.Дзен Тонкости туризма / Яндекс.Дзен

Так, свой отпуск в Египте она описала фразой «раньше было лучше». По ее словам, в отеле администраторы обманывают постояльцев, заселяя сначала в «убитый» номер, а затем предлагая поменять его на более комфортный за 20-30 долларов.

Также она возмутилась из-за медленного интернета, очередей в ресторане при отеле и нехватки еды на всех — как рассказала девушка, у многих гостей были полупустые тарелки. Кроме того, путешественница раскритиковала ситуацию с торговцами на рынке Старого города, которые ведут себя агрессивно при отказе покупать у них товар.

«Спокойно любоваться красотами вам не дадут десятки торговцев, которые будут орать, как ненормальные, зазывая в свой магазин», — отметила она.

Помимо прочего, на улицах россиянка встретила много попрошаек. Она добавила, что они намеренно подходят к туристам слишком близко, чтобы вызвать дискомфорт.

«Все приправлено плохим сервисом, ужасной организацией и не самым лучшим контингентом отдыхающих. Плюс постоянные навязчивые попытки развести, навешать лапши, купить втридорога какую-то дичь», — заключила туристка.