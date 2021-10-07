Новости путешествий
Отдых в России
Личный опыт
Заграница
Лайфхаки
Путеводители
+10° в 
Пробки 6 баллов
USD 72.57EUR 83.93BRENT 79.91
Войти в почту

Россиянка описала отдых в Египте фразой «раньше было лучше»

Lenta.ru
5 часов назад

Россиянка отдохнула в Шарм-Эш-Шейхе, потратив за неделю 180 тысяч рублей, и пожаловалась на резко ухудшившийся сервис. Впечатления девушки опубликовал портал «Тонкости туризма» на платформе «Яндекс.Дзен».

Россиянка описала отдых в Египте фразой «раньше было лучше»
Фото: Тонкости туризма / Яндекс.ДзенТонкости туризма / Яндекс.Дзен

Так, свой отпуск в Египте она описала фразой «раньше было лучше». По ее словам, в отеле администраторы обманывают постояльцев, заселяя сначала в «убитый» номер, а затем предлагая поменять его на более комфортный за 20-30 долларов.

Также она возмутилась из-за медленного интернета, очередей в ресторане при отеле и нехватки еды на всех — как рассказала девушка, у многих гостей были полупустые тарелки. Кроме того, путешественница раскритиковала ситуацию с торговцами на рынке Старого города, которые ведут себя агрессивно при отказе покупать у них товар.

«Спокойно любоваться красотами вам не дадут десятки торговцев, которые будут орать, как ненормальные, зазывая в свой магазин», — отметила она.

Помимо прочего, на улицах россиянка встретила много попрошаек. Она добавила, что они намеренно подходят к туристам слишком близко, чтобы вызвать дискомфорт.

«Все приправлено плохим сервисом, ужасной организацией и не самым лучшим контингентом отдыхающих. Плюс постоянные навязчивые попытки развести, навешать лапши, купить втридорога какую-то дичь», — заключила туристка.

Ранее в сентябре россиянка отдохнула в пятизвездочном отеле в Египте и пожаловалась на «дурдом». По ее словам, все сотрудники гостиницы стремились на всем «рубить бабки» — например, за взвешивание чемодана на ресепшене администратор попросил один доллар. Также ей не понравилась уборка в номерах. Она рассказала, что горничная отказывалась мыть пол без чаевых.

Новости путешествий,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПсихологияПредсказанияТестыАстрошколаСонникЗодиак2020 годИменаНумерологияЛунный календарьВангаКалендарь МайяГаданияВосточный гороскопРетроградный Меркурий2021 годДизайн человекаНародные приметы
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители