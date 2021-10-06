Как китайские стюардессы закрывают двери самолета: видео

Пользователь китайской версии TikTok поделился роликом, где три стюардессы пытаются закрыть тяжелую дверь самолета. Видео набрало 40 миллионов просмотров.
Оригинальное видео опубликовал пользователь @zhidexinlai979. Затем ролик разошелся по разным соцсетям. В разделе Shorts на YouTube видео набрало 40 миллионов просмотров.
В кадр попали три бортпроводницы китайской авиакомпании Air China. Девушки по очереди пытались закрыть дверь самолета, но ничего не получалось. Одна из стюардесс нажала рычаг на боковой панели, и только после этого дверь люка успешно подвинулась.
В комментариях восхитились силой и ловкостью бортпроводниц. У пользователей возник вопрос — почему нельзя сделать дверь автоматической?
@MrPeace: «Почему они не могут сделать это (двери — прим.ред.) автоматическими. Даже в общественном автобусе есть автоматические двери».
«Вероятно, потому что они более склонны к сбоям по сравнению с ручными», «Представьте, если бы они автоматически открывались во время полета...», «Если вы посмотрите на космический корабль, у него действительно есть автоматические двери. Они полностью безопасны», — ответили пользователи.
Другие пользователи отметили, что на видео нарушена техника безопасности. Бортпроводницы могут запросто упасть с высоты нескольких метров — под ногами нет ни лестницы.
@GAILER ISRAEL: «Лестницы нельзя убирать до тех пор, пока дверь не будет закрыта. Это необходимо для безопасности команды. Интересно, что здесь произошло?».
В комментариях согласились, что такими задачами занимается бортинженер, а не стюардессы.
@раиса боиченко: «Вообще то, по технике безопасности , люк самолета у нас всегда закрывал бортинженер».
@Geo Wolf: «Почему стюардесы закрывают, А где борт инженер?».
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