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Как китайские стюардессы закрывают двери самолета: видео

Дарья Амосова
49 минут назад

Пользователь китайской версии TikTok поделился роликом, где три стюардессы пытаются закрыть тяжелую дверь самолета. Видео набрало 40 миллионов просмотров.

Оригинальное видео опубликовал пользователь @zhidexinlai979. Затем ролик разошелся по разным соцсетям. В разделе Shorts на YouTube видео набрало 40 миллионов просмотров.

В кадр попали три бортпроводницы китайской авиакомпании Air China. Девушки по очереди пытались закрыть дверь самолета, но ничего не получалось. Одна из стюардесс нажала рычаг на боковой панели, и только после этого дверь люка успешно подвинулась.

В комментариях восхитились силой и ловкостью бортпроводниц. У пользователей возник вопрос — почему нельзя сделать дверь автоматической?

@MrPeace: «Почему они не могут сделать это (двери — прим.ред.) автоматическими. Даже в общественном автобусе есть автоматические двери».

«Вероятно, потому что они более склонны к сбоям по сравнению с ручными», «Представьте, если бы они автоматически открывались во время полета...», «Если вы посмотрите на космический корабль, у него действительно есть автоматические двери. Они полностью безопасны», — ответили пользователи.

Другие пользователи отметили, что на видео нарушена техника безопасности. Бортпроводницы могут запросто упасть с высоты нескольких метров — под ногами нет ни лестницы.

@GAILER ISRAEL: «Лестницы нельзя убирать до тех пор, пока дверь не будет закрыта. Это необходимо для безопасности команды. Интересно, что здесь произошло?».

В комментариях согласились, что такими задачами занимается бортинженер, а не стюардессы.

@раиса боиченко: «Вообще то, по технике безопасности , люк самолета у нас всегда закрывал бортинженер».

@Geo Wolf: «Почему стюардесы закрывают, А где борт инженер?».

Орфография и пунктуация авторов сохранены.

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