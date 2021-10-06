Как китайские стюардессы закрывают двери самолета: видео

«Вероятно, потому что они более склонны к сбоям по сравнению с ручными», «Представьте, если бы они автоматически открывались во время полета...», «Если вы посмотрите на космический корабль, у него действительно есть автоматические двери. Они полностью безопасны», — ответили пользователи.