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Названы российские регионы с самыми красивыми буддийскими храмами

Lenta.ru
3 часа назад

Россиянам назвали топ-5 регионов внутри страны с самыми красивыми буддийскими храмами, завораживающими своей монументальностью и умиротворением. Рейтинг таких мест составил глобальный маркетплейс для автодорожных поездок BlaBlaCar, список поступил в редакцию «Ленты.ру».

Названы российские регионы с лучшими буддийскими храмами
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Так, список возглавила Калмыкия, которая является единственным регионом в Европе, где официально исповедуется буддизм. В республике находятся несколько десятков монастырей и храмов. Самым значимым дацаном считается Золотая обитель Будды Шакьямуни в Элисте. Другой знаменитый храм расположен в городе Лагань. Статуя Будды Майтрея — это монумент высотой 12,5 метра и весом 30 тонн, в который заложены священные реликвии, тексты молитв, горсти земли из святых мест и драгоценности.

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На втором месте оказалась Бурятия. По словам экспертов, самые впечатляющие храмы можно увидеть в столице региона Улан-Уде. Туристам рекомендуют посетить храм Ринпоче Багша на Лысой горе, рядом с которым есть смотровая площадка — с нее открываются виды на горы, реку и хвойный лес.

Тройку лидеров замыкает Тува, где буддизм существует еще с IX века. Самым значимым храмом принято считать белоснежный дацан Цеченлинг в городе Кызыл, построенный с применением современных технологий. По традиции перед посещением храма необходимо трижды обойти его по часовой стрелке, касаясь всех углов.

Другой знаковый буддийский храм находится в Санкт-Петербурге — Гунзэчойнэй является самым северным дацаном в мире. Над его созданием работали лучшие зодчие и мастера города — например, выдающийся художник Николай Рерих изготовил для храма витражи.

Пятое место заняла Иркутская область, где помимо дацанов путешественникам рекомендуют посетить буддийскую Ступу Просветления — белоснежное трехступенчатое сооружение, увенчанное куполом со шпилем.

Ранее в сентябре в Крыму начали возрождать традицию богослужения в древних христианских храмах. Первую литургию провели в Восточной базилике на территории музея-заповедника «Херсонес Таврический». Служба состоялась благодаря содействию фонда «Моя история».

Новости путешествий,Николай Рерих,Lenta.ru,
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