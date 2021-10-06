Определено лучшее гражданство для путешествий

Агентство Henley & Partners опубликовало обновленный индекс паспортов, в рамках которого были выбраны самые удобные для путешествий документы. Об этом сообщает CNN.

Агентство проанализировало, во сколько стран мира владельцы разных паспортов могут попасть без визы. В составлении рейтинга принимала участие Международная ассоциация воздушного транспорта (ИАТА).

Исследователи выявили, что после пандемии глобальный разрыв между путешествиями оказался крайне значительным. При составлении индекса эксперты не учитывают текущее положение вещей в мире, если это временные ограничения.

В 2021 году лучшими паспортами для путешествий оказались документы граждан Японии и Сингапура. Теоретически люди из этих стран могут въезжать в 192 страны без визы. Последнее место в списке занимают граждане Афганистана. Они могут попасть всего лишь в 26 стран без предварительного запроса визы.

В тройку лидеров вошли еще шесть стран: Германия, Южная Корея, Финляндия, Италия, Люксембург, Испания. В десятке рейтинга — преимущественно европейские страны.

В конце списка, помимо Афганистана, оказались Ирак, Сирия, Пакистан, Йемен, Сомали, территории Непала и Палестины и Северная Корея.

Российский паспорт находится на 52 месте в рейтинге из 116 паспортов. Граждане РФ могут без визы свободно въезжать в 118 стран. В этом году Россия опустилась в рейтинге удобных паспортов — ранее страна находилась на 48 месте в 2019 и 2020 годах. Наивысшее место с момента создания рейтинга было у России в 2014 году — 38 место.