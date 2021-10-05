В Израиль хотят впускать вакцинированных с ноября

Министерство туризма Израиля разрабатывает план разрешения вакцинированным туристам въезжать в страну. Об этом сообщает издание Jerusalem Post.

В то же время, как сообщает РИА Новости, министр туризма и спорта страны Константин Развозов заявил, что уже прорабатывается механизм для гостей из РФ.

Предложенный план, как пишет издание, изучается министерством здравоохранения. Цель проекта состоит в том, чтобы разрешить посетить Израиль иностранным гражданам, уже привившимся вакциной, признанной властями, состоит в том, чтобы позволить иностранным гражданам, получившим вакцину, признанную властями, и имеющим "зеленый пропуск" своей страны.

"По России тоже работаем", — цитирует Развозова РИА Новости.

По его словам, подробностей об условиях соглашения пока нет.

Напомним, Израиль закрыл границу для иностранных туристов еще в марте 2020 года, а с января по февраль 2021 года аэропорт имени Бен-Гуриона оставался полностью закрыт, даже для израильтян, возвращающихся на родину.

В мае 2021 года СМИ сообщили о первой группе туристов из США, среди которых было 12 христианских паломников. Ожидалось, что зарубежные вакцинированные туристы смогут въезжать в Израиль самостоятельно с 1 июля, но из-за распространения нового штамма коронавируса это решение было перенесено.