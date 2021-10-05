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Отдых россиян в ноябре и на Новый год оказался под угрозой

Диана Товсепова
1 час назад

Туристы могут быть вынуждены отказаться от запланированных поездок на ноябрьские и новогодние праздники из-за введения новых связанных с коронавирусом ограничений в регионах. О том, что отдыху россиян угрожает такая причина, сообщается на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Отдых россиян в ноябре и на Новый год оказался под угрозой
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Ужесточение антиковидных ограничений в регионах сказывается на туристической сфере, потому как закрываются рестораны и развлекательные заведения, отменяются мероприятия, а также есть риски ухудшения качества сервиса и питания. Об этом говорит генеральный директор туроператора «Дельфин». По его мнению, единственным выходом для туристов в такой ситуации может стать отказ от путевки.

Специалисты уже предсказывают уменьшение количества бронирований на ноябрьские выходные и Новый год, а также отказ от купленных туров и экскурсий. Россияне, по прогнозам экспертов, скорее всего, «займут выжидательную позицию», потому как побоятся заранее покупать авиабилеты и бронировать гостиницы.

«Если в конце сентября у нас уже продавались туры в Мурманск на новогодние даты, то сейчас ни одной заявки. Туристы боятся цепной реакции в других регионах, поэтому будут оттягивать решение о покупке тура до последнего», — цитирует Lenta.ru одного из представителя туротрасли.

Ранее россияне назвали лучшие города страны, куда можно отправиться с детьми во время школьных каникул. Самым популярным городом для отдыха с детьми стал Калининград.

Новости путешествий,Lenta.ru,
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