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Россияне назвали вещи, которые чаще всего теряются в море

Диана Товсепова
2 часа назад

Российские туристы перечислили свои вещи, которые они чаще всего по неосторожности топили в море во время отпуска. Такие выводы специалисты сделали по результатам опроса в социальных сетях, который провел популярный сервис бронирования жилья для путешествий Tvil.ru.

Россияне назвали самые часто пропадающие в море вещи
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Оказалось, что чаще всего туристы теряют в море солнечные очки. Они регулярно пропадают на отдыхе у 29 процентов респондентов. На втором месте по популярности стал ироничный ответ "жена" — такой вариант выбрали 26 процентов опрошенных. При этом 18 процентов отдыхающих рассказали, что теряют во время купания ювелирные украшения.

Туристы также нередко теряют в море сланцы, шлепанцы (11 процентов). Еще 5 процентов респондентов теряют фотоаппарат. Еще по три процента путешественников теряют в морских водах телефоны, бутылки с водой, часы, весла каяка.

Ранее эксперты перечислили самые распространенные ошибки туристов. Оказалось, что большинство туристов собирают вещи в последний момент, а ведь "в спешке можно забыть о таких мелочах, как, например, зарядка для телефона". Также туристы любят брать с собой слишком много вещей на случай, если что-приходится. Но в реальности из запасных вещей не пригождается практически ничего.

А еще путешественники часто забывают заранее обменять валюту и проверить тарифный план своего телефона, а также экономят на страховке.

Что касается перелетов, туристы нередко покупают билеты в последний момент и закладывают слишком мало времени между стыковочными рейсами.

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