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Россиянам назвали бюджетный способ улететь на любимый курорт богачей

Lenta.ru
58 минут назад

Россиянам назвали способ сэкономить при покупке билета на Мальдивы, которые считаются любимым курортом богачей. Об этом сообщают эксперты TourDom.ru.

Россиянам назвали бюджетный способ улететь на Мальдивы
Фото: Globallookpress.comGloballookpress.com

Так, специалисты портала выяснили, в какую сумму могут обойтись авиабилеты на тропические острова на Новый год. Согласно полученным данным, если рассматривать варианты поездки на все зимние праздники с 31 декабря по 10 января, стоимость рейсов на Мальдивы начинается от 72 до 86,5 тысячи рублей.

Наиболее бюджетный способ добраться до популярного курорта — улететь после 5 января. Например, купить билеты на рейс «Аэрофлота» в период с 7 по 21 января можно за 37,8 тысячи рублей, тариф с багажом обойдется в 42,9 тысячи рублей. Еще один вариант предлагает Qatar Airways. За перелет из Москвы с пересадкой в Дохе и туда и обратно туристы заплатят чуть меньше — 36,7 тысячи рублей.

Также улететь с пересадкой в Чанги можно и на рейсе Singapore Airlines за 34 тысячи рублей. Самое выгодное предложение можно найти у Gulf Air — билеты с 7 по 14 января со стыковкой в Бахрейне туда и обратно обойдутся в 30,8 тысячи рублей.

Ранее в октябре россиянам раскрыли способ сэкономить на любимом курорте богачей. Так, путешественникам рассказали о возможности получить бесплатные услуги в отелях благодаря бонусной программе «Приграничные мили», которая действует во всех объектах размещения на островах.

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