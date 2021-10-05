Россиянам назвали бюджетный способ улететь на Мальдивы

Россиянам назвали способ сэкономить при покупке билета на Мальдивы, которые считаются любимым курортом богачей. Об этом сообщают эксперты TourDom.ru.

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Так, специалисты портала выяснили, в какую сумму могут обойтись авиабилеты на тропические острова на Новый год. Согласно полученным данным, если рассматривать варианты поездки на все зимние праздники с 31 декабря по 10 января, стоимость рейсов на Мальдивы начинается от 72 до 86,5 тысячи рублей.

Наиболее бюджетный способ добраться до популярного курорта — улететь после 5 января. Например, купить билеты на рейс «Аэрофлота» в период с 7 по 21 января можно за 37,8 тысячи рублей, тариф с багажом обойдется в 42,9 тысячи рублей. Еще один вариант предлагает Qatar Airways. За перелет из Москвы с пересадкой в Дохе и туда и обратно туристы заплатят чуть меньше — 36,7 тысячи рублей.

Также улететь с пересадкой в Чанги можно и на рейсе Singapore Airlines за 34 тысячи рублей. Самое выгодное предложение можно найти у Gulf Air — билеты с 7 по 14 января со стыковкой в Бахрейне туда и обратно обойдутся в 30,8 тысячи рублей.