«Египетские Мальдивы» откроют для россиян

Российские авиакомпании запросили допуски на полеты на курорт Марса-Алам в 275 километрах от Хургады, который принято считать египетскими Мальдивами. Об этом сообщается на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР).

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Тем не менее, как утверждает представитель Ассоциации инвесторов Красного моря Атеф Латиф, процесс выдачи разрешений на выполнение рейсов может затянуться. Марса-Алам не прописан как пункт назначения в межправительственном соглашении о регулярном авиасообщении.

По словам экспертов туротрасли, курорт может привлечь путешественников богатой морской флорой и фауной, а также немноголюдными пляжами. Кроме того, отдыхающим предлагают заселиться в новые гостиницы со свежим номерным фондом. При этом отмечается, что городская инфраструктура в Марса-Аламе развита слабо.

«Здесь удивительный подводный мир. Черепахи, дюгони, мурены, морские бабочки, осьминоги, дельфины — под толщей бирюзово-прозрачных вод скрывается настоящий рай для любителей снорклинга и дайвинга»,

— рассказали представители туроператора «Интурист».

Как добавили специалисты, курорт подойдет для тех, кто предпочитает спокойный отдых без шумных вечеринок.