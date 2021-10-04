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Россияне назвали лучшие города страны для поездок с детьми на школьные каникулы

Lenta.ru
4 часа назад

Россияне назвали лучшие города страны, куда можно отправиться с детьми во время школьных каникул. Об этом стало известно из результатов опроса сервиса бронирования жилья для отдыха Tvil.ru, который был проведен в социальных сетях.

Россияне назвали лучшие города для поездок с детьми на каникулы
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Самым популярным городом для поездок с детьми стал Калининград — в российскую Прибалтику захотели отправиться 21 процент респондентов. Второй по распространенности ответ — Казань. Посетить столицу Татарстана с семьей осенью предпочли 18 процентов россиян. Третье место занял Севастополь. Так, провести школьные каникулы в Крыму выбрали 15 процентов участников опроса.

Также популярными городами для путешествий во время осенних каникул стали Санкт-Петербург — направление отметили 12 процентов респондентов, Москва — 9 процентов, Сочи и Великий Новгород — по девять процентов, Воронеж, Волгоград и Екатеринбург — по три процента.

Ранее в октябре были названы российские города с самыми красивыми улицами для прогулок. По данным опроса, проведенного в социальных сетях, Северная столица набрала 58 процентов от всех голосов респондентов. На втором месте разместилась Ялта — курортный город в Крыму выбрали 16 процентов участников исследования.

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