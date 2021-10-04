Названы топ-5 направлений по России на ноябрьские праздники

В число самых популярных направлений на ноябрьские праздники по России вошли Сочи, Крым, кавказские Минеральные Воды, Санкт-Петербург и Калининград, заявила в интервью «Вечерней Москве» исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе.
"Из заграничных направлений спросом пользуется отдых в Греции. С учетом «ковидного дефицита» стран глубина продаж — до начала ноября. Основной спрос приходится на отели «5 звезд». В холодное время года также востребованы Турция и Египет",
— отметила она.
В этом году россияне будут отдыхать с 4 по 7 ноября. Длинные выходные связаны с празднованием Дня народного единства.
Ломидзе также добавила, что россияне больше всего ждут открытия европейских направлений и Юго-Восточной Азии. Однако до конца 2021 года на это вряд ли стоит рассчитывать.