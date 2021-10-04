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Россиянам назвали альтернативу отдыху в закрытой Европе

Lenta.ru
1 час назад

Россиянам назвали альтернативу отдыху в закрытой Европе
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Россиянам предложили заменить отдых в европейских странах, закрытых для международного туризма из-за пандемии, поездкой в Турцию. Такая информация появилась на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Представители туротрасли назвали Стамбул главной осенней альтернативой популярным ранее городским и экскурсионным турам в Европу. По предварительным подсчетам, в период с сентября по декабрь 2021 года в турецкий город смогут прилететь около 230-240 тысяч граждан РФ.

«Уже активно бронируются даты заездов на ноябрьские праздники. Средняя глубина бронирований туров в Стамбул достигает одного месяца. Наибольшим спросом пользуются отели категории четыре звезды в районе Султанахмет и заездами на 3-4 ночи», — заявила PR-директор туроператора «Интурист» Дарья Домостроева.

Отмечается, что цена на пакетный тур в Стамбул в середине октября стартует от 52,7 тысячи рублей на двоих — в стоимость входят трансфер, перелет из Москвы и четыре ночи в гостинице. При этом путевка в период школьных осенних каникул и ноябрьских праздников обойдется дороже — примерно в 85,7 тысячи рублей на двоих.

Ранее в августе туроператоры предложили россиянам менее дорогую альтернативу Турции — Доминиканскую Республику, куда стоимость недельного тура на двоих по системе «все включено» составляет 117 тысяч рублей. По данным АТОР, отдых в пятизвездочном отеле Турции и Египта может выйти дороже — цены на путевки со схожими условиями начинаются от 138 тысяч рублей.

Новости путешествий,Дарья Домостроева,Ассоциация туроператоров России,
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