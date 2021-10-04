Россиянам назвали альтернативу отдыху в закрытой Европе

Россиянам предложили заменить отдых в европейских странах, закрытых для международного туризма из-за пандемии, поездкой в Турцию. Такая информация появилась на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Представители туротрасли назвали Стамбул главной осенней альтернативой популярным ранее городским и экскурсионным турам в Европу. По предварительным подсчетам, в период с сентября по декабрь 2021 года в турецкий город смогут прилететь около 230-240 тысяч граждан РФ.

«Уже активно бронируются даты заездов на ноябрьские праздники. Средняя глубина бронирований туров в Стамбул достигает одного месяца. Наибольшим спросом пользуются отели категории четыре звезды в районе Султанахмет и заездами на 3-4 ночи», — заявила PR-директор туроператора «Интурист» Дарья Домостроева.

Отмечается, что цена на пакетный тур в Стамбул в середине октября стартует от 52,7 тысячи рублей на двоих — в стоимость входят трансфер, перелет из Москвы и четыре ночи в гостинице. При этом путевка в период школьных осенних каникул и ноябрьских праздников обойдется дороже — примерно в 85,7 тысячи рублей на двоих.