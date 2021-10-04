Названы условия создания отелей с хорошим сервисом в регионах

Более 30% из почти 1500 участников опроса в телеграм-канале «Крыша ТурДома» считают, что для создания в регионах России качественных гостиниц с сервисом, «как в Европе или Турции», не нужны какие-то особые меры поддержки со стороны государства. Правительству нужно решать более глобальную задачу – развивать экономику и повышать доходы граждан. Тогда и предприниматели подтянутся: более качественные услуги в сфере внутреннего туризма появятся сами собой по мере роста покупательной способности туристов.

Фото: TourDom TourDom

Конечно, нужно решать и другие задачи. Еще 11% участников опроса полагают, что прежде чем развивать туризм в регионах, государство должно вложиться в базовую инфраструктуру, в том числе в строительство дорог. 9% поставили на первое место поддержку предпринимателей (льготные кредиты и гранты, освобождение от налогов и т. д). 7% респондентов считают, что появлению более качественных гостиниц способствуют меры по снижению стоимости авиа и ж/д билетов по России: чем больше будет поездок, тем больше и спрос на качественные услуги.

Видео дня

6% респондентов думают, что, прежде всего, надо решать проблему кадров, обучая специалистов для гостиничного бизнеса и направляя их на зарубежные стажировки.

И лишь только 1% опрошенных считают, что задачу развития туризма в регионах России можно решить с помощью таких мер, как реклама и раздача кешбэка туристам.

Поводом для опроса стал пост российского предпринимателя, основателя сети ресторанов «Мясо&Рыба» Сергея Миронова. На своей странице в Фейсбуке он пожаловался, что одна из лучших гостиниц Магадана поразила его «стойким запахом советской общаги».