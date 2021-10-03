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Синоптик объявил о завершении бархатного сезона на курортах России

Lenta.ru
38 минут назад

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд объявил, что бархатный сезон на курортах России завершился. Об этом сообщает ТАСС.

Синоптик объявил о завершении бархатного сезона на курортах России
Фото: Lenta.ruLenta.ru

По его словам, на юг европейской части России сейчас поступают холодные воздушные массы. Синоптик отметил, что температура воды на курортах Краснодарского края и Крыма опустилась до 16-21 градусов.

«Долго в море уже находиться сложно, конечно»,

— резюмировал эксперт.

При этом Вильфанд подчеркнул, что температура воздуха на юге европейской части России еще комфортная — до 17-19 градусов.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра рассказал о погодных аномалиях, которые ожидаются в европейской части России в ближайшие дни. Так, на севере Европейской России ожидается очень теплая погода и температура выше нормы на 4 градуса. Причиной этого станет антициклон, с западной периферии которого перемещаются теплые воздушные массы. По прогнозу синоптика, в Калининградской области будет 15-21 градус выше нуля, в Ленинградской области — до 12-13 градусов. В Мурманской и Вологодской областях, а также Карелии температура поднимется до 8-12 градусов, в Новгородской и Псковской областях — до 11-16 градусов.

Новости путешествий,Роман Вильфанд,
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