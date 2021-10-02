Куда поехать на новый год без загранпаспорта

Без загранпаспорта можно отправиться в горы, в соседние республики, союзные государства и на российские курорты. «Рамблер» разбирался, куда отправиться в новогодние каникулы, имея только российский паспорт.

К Арарату

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Многие не знают, но без заграничного паспорта можно попасть в Армению. Древнейшая страна в Закавказье в последние годы особенно привлекает туристов. Хоть раз в жизни стоит оказаться в Ереване. Этот город старше Рима и от того каждый уголок здесь наполнен историей. И конечно запахами вкусной еды. Здесь вкусно почти в каждом кафе, а по вечерам весь город наполняется звуками музыки. Из Еревана следует обязательно отправиться на экскурсии в храм Гарни и к озеру Севан. Еще одно популярное направление — горный курорт Цахкадзор, который ничем не уступает Швейцарии.

В горы

Одно из самых доступных направлений для зимнего отдыха в России — Домбай. Популярный горнолыжный центр Кавказа расположен в Карачаево-Черкесии в бассейне Теберды.

В последние годы курорт особенно активно развивается. Сейчас здесь действуют несколько десятков трасс разной сложности общей протяженностью 20 километров. Зона катания находится на на высоте от 1630 до 3012 метров.

Интересно, что есть маршруты для новичков и для профессионалов, но есть возможность добраться и до диких трасс на вертолетах.

На курорте уже развита хорошая инфраструктура, много кафе и отелей с возможностью качественно отдохнуть в перерывах между катанием. Цены на ски-пассы варьируются от 1,8 тысячи рублей за день катания. Стоимость перелета Москва-Минеральные Воды составит около 5,6 тысячи рублей, а размещения – 9,2 тысячи рублей в сутки за номер на двух человек.

Еще один вариант — Архыз. Премию "Лучший молодой горнолыжный курорт России" в 2016 году получил Архыз. Этот курорт также находится в Карачаево-Черкесии. Курорт называют российскими Альпами за живописные горные пейзажи, комфортное катание и снежную зиму. Максимальная высота катания – 2,5 тысячи метров. Всего здесь расположены 25 километров трасс разного уровня сложности, а кататься можно и на южном, и северном склонах. Ски-пасс обойдется туристам в 2,2 тысячи рублей за один день катания в сезон (с января по март). Стоимость размещения здесь будет дороже, чем в Домбае – 12,5 тысячи рублей в сутки за номер на двух человек. Перелет из Москвы в минеральные воды в среднем будет стоить около пяти тысяч.

К морю

Для отдыха наедине с природой простым и доступным вариантом станет Абхазия. В соседней республике теплые, но очень красивые зимы. Можно отправиться на заснеженное горное озеро Рица — дорога туда покажется сказкой любому туристу. Другой вариант — отправиться в горы и забронировать домики. Самый простой вариант — остаться в столице. В Сухуме на Новый год иногда бывает настолько солнечно, что днем можно спокойно гулять в легком джемпере, а завтракать и обедать можно на верандах кафе с видом на живописную набережную. Согласитесь, приятно нежиться на солнышке в январе, слушая плеск волн.

Билет на поезд до Абхазии будет стоить 2-4 тысячи рублей. Примерно столько же будет стоить и ночь в гостинице в сутки.

Другое интересное направление — Крым. Температура зимой будет такая же, как и в Абхазии. В Новый год здесь будет приятно слушать плеск волн, наслаждаться морским воздухом и прогуливаться по паркам и улочкам городов. Для этого в Крыму есть целый список живописных мест. Интересно будет посетить Балаклаву. Здесь можно найти шикарные виды на скалы и город, выйти в море на яхте или катере (если погода позволит), поесть свежей рыбы, попробовать крымских устриц.

Еще одно место — Ласточкино гнездо. Такой живописный вид завораживает в любое время года. Осенью может быть немного ветрено, но все так же очень красиво.

Идеальный город для прогулок — Гурзуф. Этот поселок считается одним из самых живописных мест южного побережья. Колоритный город украшают узкие улицы, выложенные брусчаткой. Многие считают, что Гурзуф похож на старый европейский город.

Здесь находится знаменитая дача Чехова, Гурзуфский парк, мыс Шаляпина, грот Пушкина.