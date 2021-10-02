Новости путешествий
Отдых в России
Личный опыт
Заграница
Лайфхаки
Путеводители
+6° в 
Пробки 1 балл
USD 72.92EUR 84.46BRENT 79.17
Войти в почту

Эксперты рассказали, куда можно недорого съездить на поезде в октябре

Мария Каткова
1 час назад

Аналитики назвали самые бюджетные направления, куда можно доехать на поезде. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование "Туту.ру".

Эксперты рассказали, куда можно недорого съездить на поезде в октябре
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Эксперты рассматривали направления, где средний чек за билет в одну сторону не превышает тысячу рублей. Цены взяты в период с 1 по 31 октября. В случае с Москвой не рассматривалась Московская область, с Санкт-Петербургом — Ленинградская.

Сообщается, что в октябре количество направлений для недорогих поездок выросло. Если в сентябре жители Москвы могли уехать в 22 города за тысячу рублей, то в октябре их количество достигло 36.

Из столицы рекомендую отправляться в Калужскую, Рязанскую, Липецкую, Брянскую, Смоленскую, Ярославскую, Тверскую, Орловскую, Ивановскую, Тульскую и Владимирскую области. Самый бюджетный билет будет стоить 320 рублей в одну сторону. Столько стоит доехать до деревни Кольчугино во Владимирской области. До самого города можно доехать на поезде за 998 рублей. Можно рассмотреть и другие города и деревни области.

За 362 рубля можно доехать до Переславля-Залесского в Ярославской области. До Ярославля можно также доехать за небольшие деньги — 889 рублей в одну сторону.

Если говорить о крупных городах, то из Москвы недорого можно съездить в Тулу, Калугу, Рязань, Брянск и Тверь.

Из Санкт-Петербурга дешевле всего доехать до Новгородской области. Самыми бюджетными станциями оказались Чудово, Малая Вишера и Окуловка. Цены за билеты туда варьируются от 409 до 533 рублей.

Из северной столицы можно недорого добраться до Карелии. Билеты до станций Лахденпохья, Сортавала и Кондопога обойдутся в среднем в 663 рубля.

Несмотря на закрытые границы, самолеты остаются востребованным видом транспорта. Эксперты узнали, куда россияне хотят полететь больше всего.

Новости путешествий,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПсихологияПредсказанияТестыАстрошколаСонникЗодиак2020 годИменаНумерологияЛунный календарьВангаКалендарь МайяГаданияВосточный гороскопРетроградный Меркурий2021 годДизайн человекаНародные приметы
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители