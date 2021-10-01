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Почему стюардессам не нужны визы

Мира Маркина
2 часа назад

Членам экипажа, в том числе стюардессам, не нужно каждый раз перед полетом получать визу, как обычным путешественникам. Как тогда их пускают за границу — в материале "Рамблера"

Почему стюардессам не нужны визы
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Большинство стран мира не требует от бортпроводников и пилотов получения виз для полетов. У членов экипажа есть международное удостоверение. Такой документ представляет собой ID-карту, которую сотрудник авиакомпании получает при трудоустройстве. По ней стюардесса и другие члены экипажа могут находиться в стране несколько дней без получения визы. Для стран Европейского союза срок пребывания составляет три дня. В Египте членам экипажа, как и туристам, проставляют в паспорте визу.

Исключение составляют Соединенные Штаты Америки. Чтобы полететь туда, членам экипажа необходимо получить рабочую визу. Ее оформлением занимается авиакомпания.

Многие думают, что стюардессы прилетают рабочим рейсом куда-нибудь в Грецию и потом еще неделю там загорают, но на самом деле это далеко не так. Во-первых, это не позволяет насыщенный график бортпроводниц, а во-вторых, международное удостоверение не действует во время личных поездок. Слетать по нему на пару дней в Европу не получится. Если стюардесса соберется в отпуск, ей придется также, как и остальным, оформлять документы в визовом центре страны. ID-карта не действует без полетного задания. Это документ на конкретный рейс, в котором указываются данные членов экипажа, время выполнения полетов, номер и тип самолета. Его сотрудники авиакомпании предоставляют в аэропорту вылета, а также в аэропорту прибытия.

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