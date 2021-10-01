Пляж, на котором купаются в драгоценностях

На Гавайских островах есть пляж, усыпанный вместо песка хризолитом. О том, как он появился и что не нем нельзя делать, читайте в материале “Рамблера”.

Фото: Thomas/Flickr/CC BY-ND 2.0 Thomas/Flickr/CC BY-ND 2.0

Этот пляж, расположенный в полуразрушенном вулканическом кратере на Гавайских островах, чаще всего называют просто Green Sands Beach (Пляж с зеленым песком или Зеленый пляж). Но есть у него и еще целых два названия: Mahana Beach (Пляж Махана) по названию залива, где пляж расположен, а также Papakolea Beach (Папаколеа пляж) - от названия птицы, обитающей в этой местности.

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С трех сторон Зеленый пляж окружен скалами, а четвертой выходит к океану. Здесь очень красиво, но особую пикантность придает этому месту удивительный песок невероятного цвета. В зависимости от интенсивности солнечного света берег пляжа может менять оттенок, становясь то светло-зеленым, то оливковым, то салатовым, то желто-зеленым, а в пасмурную погоду побережье становится буро-золотым или зеленовато-коричневым.

О такой удивительной трансформации оттенков, которая может происходить несколько раз в течение дня, позаботилась сама природа. Вместо обычного песка побережье пляжа усыпан полудрагоценным минералом хризолитом. Его вкрапления можно обнаружить в окружающих пляж вулканических скалах. Океан вымывает из них частицы минерала, которые затем “оседают” на берегу, покрывая его светло-зелеными мельчайшими крупинками.

Появился Пляж с зеленым песком, по предположению специалистов, около 10 тысяч лет назад: во время извержения вулкана в виде лавы на поверхность земли вышли слои с вкраплениями хризолита. Минерал оказался гораздо тяжелее и плотнее других пород, поэтому, вымываясь под воздействием волн океана, он оседает на пляже, тогда как песок и другие частицы горных пород забирает в свои глубины океан. Правда, гавайский бриллиант все же не находится на берегу в гордом одиночестве: его мелкие зеленые кристаллики перемешаны с белыми осколками кораллов и черными крупинками лавы.

Хризолит по-другому называют гавайский бриллиант, из чего следует, что минерал довольно высоко ценится. Его широко используют в ювелирной промышленности, изготавливая из полудрагоценного камня серьги, кольца, броши и другие украшения. По сути, отдыхающие здесь в прямом смысле слова загорают на драгоценностях.

Туристов, разумеется, привлекает такой необычный и красивый пляж, но при этом нельзя сказать, что на нем обычно много народа. По утрам, например, людей практически не бывает. Днем сюда, как правило, приезжают позагорать и полюбоваться удивительным зеленым песком и сделать красивые фотографии. Особенно повезет, если океан смилостивится и его воды немного успокоятся и дадут возможность приехавшим на пляж понежиться в волнах (обычно в заливе очень сильные волны).

Отдыхающим строжайше запрещено брать с пляжа даже совсем небольше горстки песка. За несоблюдение правил грозит внушительный штраф. Это, как можно понять, делается для того, чтобы уникальный пляж с хризолитом вместо песка полностью не разрушили. Хотя вместо людей в не слишком отдаленном будущем это сделает сама природа. Специалисты отмечают, что кристаллы хризолита под воздействием углекислого газа и воды разлагаются, поэтому примерно через 150 лет весь зеленый минерал полностью растворится в воде, а пляж перестанет быть уникальным и превратится в обычный, с песчаным берегом.

Кстати

Существуют и другие пляжи с песком удивительного цвета. Например, на острове Флореана (Галапагосские острова) есть лагуна на мысе Punta Cormorant с черными песчаными берегами, мерцающими на солнце зеленым оттенком из-за вкраплений минерала перидота.