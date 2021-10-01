От Камчатки до Киото: на какие билеты россияне тратят больше всего

Аналитический центр сервиса поездок и путешествий выяснил, куда россияне купили самые дорогие билеты в сентябре 2021 года. Об этом сообщили представители сервиса Туту.ру.

Лидером стал перелет из Москвы в Киото, со стоимостью выше 350 тысяч рублей в обе стороны. Все билеты, которые вошли в рейтинг самых дорогих за сентябрь, были оформлены в бизнес-класс.

На втором месте по стоимости перелет Москва — Актау, город в Казахстане, цена "туда-обратно" составила 279 599 рублей. Далее следует билет по маршруту Москва — Петропавловск-Камчатский и обратно, оцененный в 182 329 рублей.

На поезде дороже всего оказалось добраться из Москвы во Владивосток за 43 324 рубля в одну сторону. По тому же маршруту оформлен билет, занявший второе место в рейтинге, он стоил 41 596 рублей.

Далее расположились поездки из Москвы в Иркутск за 35 109 рублей, из Новосибирска в Дальнереченск за 30 768 рублей и из Москвы в Нижнеудинск за 29 915 рублей.

Обычно билеты пассажиры с билетами бизнес-касса тратят меньше времени на регистрацию. Залы ожидания в аэропорту более комфортные, а также есть доступ в лаунж-зону аэропорта. В самолете места расположены в передней части, где меньше всего ощущается турбулентность.