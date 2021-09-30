Туроператоры разъяснили правила сдачи ПЦР-тестов для детей

Эксперты туристического бизнеса рассказали, нужно ли детям до 12 лет сдавать ПЦР-тест для въезда в Турцию.

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В начале сентября 2021 года уже происходила формальная корректировка правил, которые действовали до конца месяца. Турагенты выражают надежду, что после 30 сентября правила пересмотрят или же турецкие власти продлят действие уже существующих условий въезда.

Портал TourDom.ru выяснил, какие нюансы сдачи ПЦР-теста для детей до 12 лет существуют в настоящее время.

Отмечается, что текущие условия въезда туристов после 30 сентября Турция сохраняет.

"Пассажиры младше 12 лет освобождаются от представления ПЦР/антиген-тестов или сертификатов о вакцинации",

— за таким разъяснением в портале обратились к представителям турагентства ANEX Tour. Эту информацию также подтвердили и в TEZ TOUR Турция.

Тем временем, в агентстве "Пегас Туристик" и "Интуристе" уточнили, что пока не получили официальной информации от турецких коллег об изменениях правил въезда.

Таким образом представители турбизнеса сошлись во мнении, что в настоящее время действуют текущие правила, все остается как прежде "до дальнейшего уведомления".

Прочие требования не поменялись. Всем пассажирам без исключения при пересечении границы необходимо предоставить один из обязательных документов: сертификат о вакцинации препаратом "Спутник V", справку о перенесенном за последние полгода коронавирусе, отрицательный результат ПЦР-теста на COVID-19, сделанный за 72 часа до вылета, или справку о наличии антител, которую нужно получить не ранее, чем за двое суток.