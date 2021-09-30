В российских поездах появятся вагоны с душем на семерых

В России планируют запустить туристические поезда новых типов. В них оборудуют вагоны с душевыми, залы для отдыха и переодевания, а также окна с панорамным видом, рассказал глава отдела международных и коммерческих перевозок Федеральной пассажирской компании (ФПК, дочерняя компания РЖД) Арташес Киракосян. По его словам, такие поезда появятся в ближайшие годы.

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По словам Арташеса Киракосяна, вагоны-души планируется использовать в туристических круизных поездах. Одновременно пользоваться ими смогут до семи пассажиров, уточнил ТАСС. Внутри есть индивидуальная кабинка и два блока по три душевые кабинки в каждом. Они отделены друг от друга специальными перегородками и шторкой.

В пресс-службе ФПК рассказали, что в душевых будут установлены лейки с дозаторами, которые позволят экономить воду. Пол вагона-душа оснастят системой подогрева и противоскользящим покрытием. Помывочную зону полностью изолируют от зоны прохода. В вагонах-душах также предусмотрена раздевалка с шкафчиками для одежды и лавочками для переодевания, а также комната отдыха с большим столом и удобным диваном.

Помимо этого в парке ФПК в ближайшие годы появятся вагоны с панорамными окнами.

«У данного вагона будет крыша, но по бокам он будет открыт для обзора. Пассажиры туристических поездов через них смогут наблюдать красоту пейзажей в пути следования», — уточнил Киракосян.

По его словам, для проведения развлекательных мероприятий в поезде создали вагоны-залы, которые вмещают до 44 человек. Их намерены использовать в туристических и специальных поездах со следующего года.